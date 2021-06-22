В понеділок, 21 червня, у Луцькій міській клінічній лікарні померла 32-річна жінка, яку тиждень тому жорстоко побив співмешканець. Попередньо, експертиза встановила, що постраждала померла від травми голови. У жінки залишилась донька. У разі доведення вини кривднику загрожує від семи до десяти років ув'язнення.

Як повідомляють у прес-службі поліції Волині, інцидент стався у понеділок, 14 червня, у будинку на вулиці Конякіна у Луцьку. Слідчі встановили, що травми 32-річній жінці наніс її 33-річний співмешканець. До медзакладу постраждалу доправили у важкому стані з травмами голови, там вона впала в кому.

За тиждень після інциденту, 21 червня, жінка померла. За попередніми висновками експертизи, смерть спричинила травма голови.

Поліцейські вже перекваліфікували справу з ч.1 на ч.2 статті 121 («умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть»). Вирішується питання про оголошення чоловіку підозри. Санкція цієї статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Відомо, що наразі, згідно з рішенням суду, чоловік знаходиться лише під нічним домашнім арештом.

«Під час розслідування кримінального провадження поліція встановить більш детальні обставини справи, адже в померлої залишилась малолітня дочка, яка, можливо, не раз була свідком домашнього насильства», – повідомили у поліції.