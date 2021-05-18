50-річний самбірчанин кілька днів приховував інформацію про смертельну травму дружини

Львівські поліцейські затримали 50-річного мешканця Самбора, який під час сварки вдарив ножем дружину і кілька днів тримав її вдома, намагаючись вилікувати. Чоловік не повідомив ані медиків, ані поліцію про цей інцидент, тож через два дні після конфлікту жінка померла. Про її смерть стало відомо лише після того, як подружжя самбірчан вирішили провідати родичі.

Конфлікт між подружжям виник ще в суботу, 15 травня. Як повідомила 18 травня прес-служба львівської поліції, ввечері суботи між чоловіком та жінкою виникла сварка, після якої 50-річний чоловік вдарив дружину ножем у груди. «Чоловік завдав жінці удару ножем у ділянку грудей під час конфлікту, ушкодивши їй легеню та діафрагму. У поліцію та до медиків він не звертався, натомість намагався «лікувати» поранену самостійно. За кілька днів поранена померла вдома», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліція уточнює, що на тілі жінки виявили одну рану і, як встановили медики, внаслідок цього поранення у загиблої виявились пошкоджені легеня та діафрагма, що і призвело до смерті.

Повідомлення про смерть до поліції надійшло через два дні після конфлікту – лише 17 травня. Як уточнила ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини, про виявлене тіло поліції повідомили родичі загиблої, які прийшли в гості до подружжя. Наразі невідомо, чи це був батько загиблої чи хтось із дітей – 50-річний затриманий із дружиною проживали в будинку самі. Також невідомо, коли саме померла жінка і чи могла вона самостійно звернутися до медиків за допомогою.

50-річного самбірчанина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу і невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Поліцейські ще встановлюють усі деталі цього вбивства.