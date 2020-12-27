Львівський суд оштрафував священика храму Благовіщення пресвятої Богородиці (ПЦУ) за нецензурну лайку в присутності неповнолітньої доньки. У постанові суду вказано, що під час домашнього конфлікту, священик матюкався до колишньої дружини.

«30 серпня 2020 року обвинувачений вчинив домашнє насильство психологічного характеру в присутності своєї неповнолітньої доньки, а саме – виражався нецензурною лайкою до своєї колишньої дружини», – йдеться у постанові Сихівського райсуду Львова.

Під час судового засідання чоловік визнав провину, однак детальніші обставини справи невідомі.

За психологічне насильство в сім'ї суддя Сихівського райсуду Львова Олена Тімченко оштрафувала священика на 340 гривень. Окрім цього чоловік також має сплатити 420 гривень судового збору.