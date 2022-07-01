Дмитро Лубінець замінив раніше звільнену Людмилу Денісову

Народного депутата та члена депутатської групи «За майбутнє»Дмитра Лубінця призначили уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Відповідне рішення ухвалили 250 парламентарів на засіданні парламенту у п’ятницю, 1 липня.

Лубінець замінив омбудсменку Людмилу Денісову, яку раніше звільнила з посади Верховна Рада. 31 травня парламентарі висловили їй недовіру та звільнили з посади. Денісова заявила, що оскаржуватиме рішення в суді.

Народний депутат Ярослав Железняк за результатами сьогоднішнього засідання парламенту оприлюднив результати голосування по фракціях: «Слуга народу» - 181 голос, «ЄС» – 0, «Батьківщина» – 10, «Платформа за життя та мир» – 14, «За майбутнє» - 9, «Голос» – 8, «Довіра» – 12, «Відновлення України» – 3. А також 13 голосів надали позафракційні депутати.

Дмитро Лубінець зараз очолює парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Він є членом депутатської групи «За майбутнє». У 2019 році до Верховної Ради 9 скликання потрапив як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Він також був депутатом Ради попереднього скликання від «Блоку Петра Порошенка».

Як пише «Чесно», у 2018-2019 роках Лубінець тричі кнопкодавив, а також був фігурантом антикорупційних розслідувань.

У лютому 2016 року проросійського депутата Іллю Киву та Лубінця звинуватили в причетності до контрабанди з невизнаних «Л/ДНР». Також у «Чесно» зафіксували, що депутат не відобразив у звіті витрати на концерт співачки Ольги Полякової, яку він запросив до Волновахи.