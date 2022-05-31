Людмила Денісова обіймала посаду уповноваженої з прав людини з березня 2018 року

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 31 травня, звільнила з посади уповноважену з прав людини Людмилу Денісову. З відповідною ініціативою напередодні виступили депутати від партії «Слуга Народу».

За інформацією депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, за це рішення проголосували 234 нардепи. Водночас на місце Людмили Денісової на нинішньому закритому засіданні Верховної Ради нікого не призначили.

Раніше депутати від партії «Слуга Народу» звинуватили омбудсменку в неналежному виконанні своїх обов’язків, зокрема, вона нібито не брала участі у обміні полонених, організації гуманітарних коридорів тощо. Сама Людмила Денісова назвала це рішення не законним і повідомила, що депутати з провладної партії вирішили висловити їй недовіру після наради в президента Володимира Зеленського.

Зазначимо, що Людмила Денісова обіймала посаду уповноваженої з прав людини з березня 2018 року й мала працювати, відповідно, до березня 2023 року.