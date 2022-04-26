Українців, за словами Людмили Денісової, перевозять через кордони, на яких немає пунктів пропуску України

До офісу уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової надійшло понад 16 тисяч заяв щодо зниклих безвісти українців. Чверть усіх зниклих – це мешканці Маріуполя.

«На першому місці (серед усіх звернень до Офісу омбудсмена) – пошук зниклих безвісти. Далі це — щось розбомбили, зруйнували. Інші питання — гуманітарні коридори, допомога. Але більшість — це пошук. Ми уже шукаємо понад 16 тисяч людей», – повідомила в інтерв'ю Суспільному омбудсменка.

За даними Людмили Денісової, серед усіх зниклих військових – дві тисячі, решта – цивільні громадяни, а чверть усіх зниклих — це мешканці Маріуполя.

Людей, за словами омбудсменки, хапають в усіх місцях, де тільки можливо. Були випадки, коли люди сиділи в підвалі розбомбленого будинку, приходили орки, забирали їх, практично завжди без документів.

Українців перевозять через кордони, на яких немає пунктів пропуску України. Вивозять у Ростовську, Бєлгородську області та окупований Крим.

До слова, за даними Людмили Денісової, до РФ вивезено вже понад 915 тисяч українців, серед них 170 тисяч дітей.