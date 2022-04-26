12-річну Кіру Обединську примусово вивезли з Маріуполя

12-річну Кіру Обединську та 9-річного Іллю Матвієнка, яких примусово вивезли з Маріуполя, повернули родичам на підконтрольні Україні території. Про це повідомили в Офісі омбудсмена України у Telegram.

Повідомляється, що батько 12-річної Кіри Обединської, Євген Обединський, неодноразовий чемпіон України з водного поло, загинув у Маріуполі. Дідусь дитини хотів повернути дитину і встановити над нею опіку.

Також до Офісу омбудсмена зверталась бабуся 9-річного Іллі Матвієнка, мати якого загинула під час бомбардування росіянами Маріуполя. Бабуся залишилась єдиним родичем дитини та хотіла встановити опіку над онуком.

Дітей вивезли російські військові, і їхня доля та місцезнаходження залишалися невідомими.

«Урядом врегульовано питання встановлення над дітьми, які втратили батьків на тимчасово окупованій території або за межами України, опіки/піклування особою, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещеними батьками). Щиро радіємо разом з родинами, що після всього, що довелось пережити, діти нарешті змогли повернутися у рідні родини», – йдеться у повідомленні.

Видання «Шпальта» інформує, що 12-річна Кіра підірвалася на міні, коли тікала з Маріуполя. Росіяни незаконно депортували її до Донецької лікарні.

Додамо, що за даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, до РФ, згідно з повідомленнями у російських ЗМІ, вже вивезено понад 915 тисяч українців, серед них 170 тисяч дітей.