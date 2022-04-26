Через дії російських окупантів постраждало вже понад 600 дітей

Кількість дітей, що постраждали через збройну агресію РФ, з кожним днем зростає: діти гинуть під час обстрілів, бомбардувань або отримують важкі поранення. Станом на ранок, 26 квітня, в Україні постраждало вже понад 600 дітей: 217 загинуло і 391 дитина отримала поранення, повідомили в Офісі генпрокурора.

Це неостаточні цифри, бо наразі неможливо отримати точні дані з тих регіонів, де йдуть бої, і тимчасово окупованих територіях. Тож дітей, які загинули чи були скалічені російськими агресорами , буде значно більше.

Через дії російських окупанів діти гинули і отримували поранення навіть на Великдень. У неділю, 24 квітня, у с. Красногорівка в Донецькій області загинуло двоє дівчат 5 і 14 років, у понеділок, 25 квітня, у м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло ще двоє дітей 9 та 13 років.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 127, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл пошкоджено 1 508 закладів освіти, з них 102 зруйновані повністю.