Росіяни вранці на Великдень вбили двох дівчаток на Донеччині
Діти загинули від обстрілів росіянами Очеретинської громади Донецької області
Двоє дівчаток загинули внаслідок обстрілів росіянами території Донецької області вранці 24 квітня, повідомила Національна поліція.
«Дві дівчинки віком 5 і 14 років загинули сьогодні, у Великдень, внаслідок обстрілу окупантів в Очеретинській громаді. Поліція розпочала кримінальне провадження, аби покарання не оминуло винних. Ворожим ударом сьогодні вранці було зруйновано будинок на вулиці Миру», – сказано в повідомленні.
Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
Таким чином, за час повномасштабної війни Росії проти України вже загинули орієнтовно 211 дітей. Напередодні, 23 квітня, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про загибель від рук росіян 208 дітей, але невдовзі після цього з’явилася інформація про загибель тримісячного хлопчика внаслідок ракетного удару росіян по Одесі.