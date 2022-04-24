Двоє дівчаток загинули внаслідок обстрілів росіянами території Донецької області вранці 24 квітня, повідомила Національна поліція.

«Дві дівчинки віком 5 і 14 років загинули сьогодні, у Великдень, внаслідок обстрілу окупантів в Очеретинській громаді. Поліція розпочала кримінальне провадження, аби покарання не оминуло винних. Ворожим ударом сьогодні вранці було зруйновано будинок на вулиці Миру», – сказано в повідомленні.

Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Таким чином, за час повномасштабної війни Росії проти України вже загинули орієнтовно 211 дітей. Напередодні, 23 квітня, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про загибель від рук росіян 208 дітей, але невдовзі після цього з’явилася інформація про загибель тримісячного хлопчика внаслідок ракетного удару росіян по Одесі.