Росіяни вивезли з Маріуполя до Владивостока 90 дітей
Загалом з міста до Приморського краю вивезли понад 300 маріупольців
21 квітня росіяни доставили до Владивостока 308 депортованих маріупольців, серед яких – 90 дітей. Людей розмістили по школах та гуртожитках, далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії», – написав радник мера.
За його словами, для дітей планують проводити додаткові заняття, бо у них, як заявила міністр освіти краю Ельвіра Шамонова, «єсть трудності с русскім язиком».
«Захистили українців, діти яких навіть погано розуміють російську шляхом депортації», – каже Петро Андрющенко.
За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, до РФ, згідно з повідомленнями у російських ЗМІ, вже вивезено понад 915 тисяч українців, серед них 170 тисяч дітей.