Дітей змусять вчити російську мову, бо вони її не дуже добре розуміють

21 квітня росіяни доставили до Владивостока 308 депортованих маріупольців, серед яких – 90 дітей. Людей розмістили по школах та гуртожитках, далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії», – написав радник мера.

За його словами, для дітей планують проводити додаткові заняття, бо у них, як заявила міністр освіти краю Ельвіра Шамонова, «єсть трудності с русскім язиком».

«Захистили українців, діти яких навіть погано розуміють російську шляхом депортації», – каже Петро Андрющенко.

За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, до РФ, згідно з повідомленнями у російських ЗМІ, вже вивезено понад 915 тисяч українців, серед них 170 тисяч дітей.