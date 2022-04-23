Російські загарбники викрадають в Україні дітей, після чого передають їх у сім’ї на території Росії, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Зі ЗМІ агресора стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей», – написала Денісова в суботу, 23 квітня, у своєму Telegram-каналі.

За її словами, наразі відсутня інформація, чи мають такі діти статус сиріт або позбавлених батьківського піклування та чи мають вони родичів, які бажають їх забрати до своєї родини. Також невідомі умови перебування дітей у російських сім’ях, їхній стан здоров’я, чи враховувалась думка дітей при влаштуванні їх в такі родини.

«Вивезення росіянами українських дітей є злочином, який, відповідно до міжнародного права, підпадає під визначення торгівлі людьми. Дії окупантів порушують обов’язок держави забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів, передбачені статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, та норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території», – наголосила Денісова.

Додамо, що з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, російські загарбники вбили щонайменше 208 дітей.