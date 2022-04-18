Рашисти знищили усі лікарні в Маріуполі

Російські окупанти депортували з Маріуполя до Донецька весь медичний персонал, тож у місті зараз неможливо отримати ні медичну допомогу, ні консультацію лікаря, розповівмив в ефірі національного телемарафону радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє УНІАН.

«Усіх лікарів разом з медичним персоналом було депортовано до Донецька, тому у місті немає ані лікарів, ані лікарень. Фактично неможливо отримати консультацію, не кажучи про якісну, навіть про неякісну медичну допомогу», – повідомив Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти продовжують примусове вивезення громадян у бік Росії.

Внаслідок терору рашистів загинули понад 22 тисячі громадян. Однак ця кількість, твердить Петро Андрющенко, зростатиме через відсутність медичної допомоги.