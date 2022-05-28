Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як росіяни катують українських військовополонених. Цю інформацію вона отримала від тих військових, яких вже звілльнили з полону.

«Під час моніторингового візиту до закладу охорони здоров’я, де перебувають звільнені з полону українські військові, вони повідомили про факти катування та жорстокого поводження окупантів», – розповіла Денісова в суботу, 28 травня.

За її словами, більшість українських військовослужбовців загарбники взяли в полон під Маріуполем. Спочатку їх утримували в підвалах та господарських спорудах, а потім етапували до гауптвахти – слідчого ізолятора в Донецьку та виправної колонії №120, які розташовані на тимчасово окупованій території. У подальшому їх перевели до слідчих ізоляторів на території держави-терориста у містах Таганрог і Воронеж.

«Під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, одягали на голову мішок, зв’язували руки мотузками. У полоні українських військовослужбовців катували – погрожували вбивством, били та принижували. З особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних сил України та бійців загону спеціального призначення “Азов”. Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию і душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами», – зазначила омбудсменка.

Крім того, з посиланням на українських військовослужбовців Денісова повідомила, що росіяни вводили їм невідомі препарати на літеру «М», після чого вони непритомніли та втрачали пам'ять. Також окупанти змушували українських солдатів вчити вірш «Простите нас, родные россияне», гімн Росії та історію створення російських герба і прапора, інакше – застосовували тортури.

«Українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх перебувало щонайменше 17-20. Замість санвузла – відро. Жінки були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. Стосовно них чинився психологічний тиск – на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів», – додала Денісова.

Також зі слів уповноваженої з прав людини відомо, що пораненим українським військовополоненим не надавали життєво необхідної медичної допомоги. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у Севастополі, де допомогу надавали представники Червоного Хреста. Крім того, Денісова зазначила, що українцям не давали води – лише 1,5 літра на 30-40 осіб, обмежували у харчуванні – на окупованій території Донеччини денний раціон складався зі шматка хліба і сала. «Інколи даючи м’ясо рашисти знущалися і казали, що воно “людське”», – додала омбудсменка.

Також відомо, що українські військовослужбовці були позбавлені можливості зв’язатися з рідними.