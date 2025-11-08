8 листопада в Україні відзначають свято Собору Архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. У наш час молитви до цього архангела особливі, адже він очолює небесне військо в битві зі злом і є покровителем воїнів. ZAXID.NET розповідає про найдавніші деревʼяні церкви Львівщини, які мають присвяту архангелу Михаїлу і сьогодні відзначають храмове свято.

Стара Скварява

Церква у Старій Скваряві, 1508 рік (фото ZAXID.NET)

​​Церкву Архистратига Михаїла у Старій Скваряві біля Жовкви збудували у 1508 році. Дату зведення фіксує напис на стіні. Це друга найстаріша деревʼяна церква на Львівщині після храму св. Духа у Потеличі (1502). Спочатку вона стояла у сусідньому селі Глинсько, 1715 року її перевезли у Стару Скваряву. Іконостас церкви вважається однією з найкращих пам’яток. Найдавніші ікони датуються серединою XVI ст. Намісний ряд у 1677-1687 роках створив представник Жовківської іконописної школи Іван Руткович.

Архангел Михаїл з іконостасу церкви у Старій Скваряві (фото ZAXID.NET)

Церква є музеєм сакрального мистецтва XVI-XVIII ст., філією Львівського музею історії релігії.

Воля-Висоцька

Церква у Волі-Висоцькій, 1598 рік (фото ZAXID.NET)

Ще одне прижовківське село Воля-Висоцька має церкву 1598 року, про що свідчить вирізьблена на вході дата. Ця памʼятка також може похвалитися своїм пʼятиярусним іконостасом авторства талановитих жовківських майстрів. Вважається, що дияконські ворота, ікони чину моління, пророчого ярусу та Тайної вечері написав Іван Руткович. Майстер двічі вказав своє імʼя на іконах.

Архангел Михаїл з іконостасу церкви у Волі-Висоцькій (фото ZAXID.NET)

Церква унікальна збережним стінописом 1610-х років. Дві ікони з цієї церкви тепер зберігаються у Нацмузеї у Львові – Богородиця з Ісусом та пророками та Архистратиг Михаїл з діяннями.

Ісаї

Недавно відреставрована церква в Ісаях (фото Андрія Гоча)

Дерев’яну церкву Святого архистратига Михаїла в селі Ісаї Турківської громади збудували у 1663 році, її розписи пізніші –з початку XIX ст. Родзинкою цього храму є розписаний портал із зображенням архистратига Михаїла, апостолів Петра і Павла на одвірках і вигравіруваний напис 1801 рік, коли під час реконструкції церкви й виконали розписи.

Святий архангел Михайло на дверях церкви

Там збереглися оригінальні замки з ключами, керамічні декоративні елементи, зразки народної поліхромної скульптури і малярства, ікона, яка згадує «любимого» імператора нашого Франца Йозефа. Дві ікони XV ст. з церкви зберігаються в Нацмузеї у Львові. Там же експонують і відреставровані церковні хоругви XVIII ст. Біля церкви стоїть труна-кенотаф (порожня) – за легендами, там запечатали одну з епідемії (чуму чи холеру), яка морила мешканців в кінці XIX ст.

Про інші цікаві памʼятки Львівщини і не тільки читайте у рубриці «Краєзнавство».