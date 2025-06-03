Розписи добре збереглися

В Бережанах майстри-реставратори під час відновлення храму пресвятої Трійці відкрили стародавні сакральні розписи початку XX століття. Про це повідомили в Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Української греко-католицької церкви. Розписи знайшли під час проведені реставрації купола церкви, а пізніше сакральні малюнки виявили й у святилищі.

Старіші розписи під сучасними виявив у центральному куполі храму реставратор Олексій Чередніченко разом зі своїми колегами. Майстер на своїй сторінці в Фейсбук зазначив, що живопис тривалий час залишався під пізнішими шарами фарби.

«У центральному куполі церкви пресвятої Трійці в місті Бережани – неочікуване відкриття. Під пізнішими нашаруваннями фарби поступово починає проглядатися живопис початку XX століття. Розписи, які вважали втраченими, знову повертаються до нас – завдяки делікатній реставрації та копіткій праці фахівців», – зазначив реставратор.

Пізніше реставраційні роботи провели у святилищі і з'ясували, що воно теж було повністю розписане майстрами того часу.

Олексій Чередніченко в коментарі «Суспільне. Тернопіль» зазначив, що знайдені розписи досить добре збереглися. Церква пресвятої Трійці побудована в 1763 році, в 1893-1903 роках її перебудували. Вочевидь саме тоді храм був по-новому розписаний тодішніми майстрами.

«Стіни церкви всередині 20 століття були покриті олійними фарбами. Коли поставили риштування, тоді побачили, що верхня частина купола була розписана майже 120 років тому», – зазначив Олексій Чередніченко.

В церкві пресвятої Трійці реставрують купол

За словами реставраторів, розписи в церкві виконані в сецесійному стилі, притаманному початку ХХ століття, але з нашим українським акцентом на східну іконографію, східні ікони. Живопис виконаний темперою. Його вдається досить добре розчистити від емалевої фарби, видно ангелів, орнаменти. Наразі тривають роботи з розчистки.