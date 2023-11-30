Після приходу до влади Роберт Фіцо припинив військову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер, 30 листопада, заявив про намір налагодити відносини з Росією, виходячи з національних інтересів своєї країни. Про це він заявив під час зустрічі з послом США Гаутаму Рану і послом РФ Ігорем Братчіковим в будівлі уряду Словаччини в Братиславі, йдеться на сторінці уряду Словаччини.

«Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, який просувають у ЄС», – зазначив політик.

Фіцо сказав, що пріоритетом його зовнішньої політики буде захист і просування словацьких національно-державних інтересів, які включають підтримку «мирних ініціатив», а не війни в Україні. Водночас він не пояснив, про що йдеться.

Також Фіцо пояснив послам про своє бачення війни в Україні та наголосив, що стратегія ЄС та США «явно не спрацьовує».

«Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин», – додав Фіцо.

Нагадаємо, що 21 листопада парламент Словаччини затвердив уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Парламентарі підтримали програму політики нового уряду, яка передбачає припинення державної військової допомоги Україні.

Сам Фіцо заявляв лідерам ЄС, що 50 млрд євро допомоги Україні повинні включати гарантії того, що «кошти не будуть розкрадені».