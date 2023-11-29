Словацький уряд на своєму засіданні у середу, 29 листопада, підтримав продовження заборони на імпорт української аграрної продукції на невизначений термін. Ба більше, урядом Словаччини був розширений перелік продуктів, що підлягають забороні для експорту з України. Відповідна постанова Міністерства сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини була оприлюднена на сайті відомства, пише «Європейська правда».

Заборона з боку уряду Словаччини, яка діяла до цього, передбачала обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику.

Своєю чергою у постанові словацького уряду, яка була оприлюднена 29 листопада, тепер були додані мед, ячмінь, пшеничне борошно, солод, соєві боби, тростинний або буряковий цукор, висівки, макуху та інші тверді залишки, отримані в результаті екстракції рослинних жирів або олій.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня. Водночас Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна. Словацька заборона імпорту українського зерна впроваджена до кінця року.

Мінекономіки повідомило, що Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону ввезення агропродукції.

Уряд України 19 вересня схвалив нову процедуру експорту певних видів продукції до окремих держав – членів ЄС. У ній передбачено, що чотири культури (кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця), які йдуть у режимі експорту до пʼяти держав, мають отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики.