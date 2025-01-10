Охоплені вогнем будинки в Лос-Анджелесі

Масштабні лісові пожежі на сході та заході Лос-Анджелеса (США), які тривають третій день, забрали життя щонайменше 10 людей і знищили майже 10 тис. будівель. Про це в п’ятницю, 10 січня, повідомило агентство Reuters.

Пожежі в елітному районі Пасіфік Палісейдс, розташованому між Санта-Монікою та Малібу, та пожежа в Ітоні біля Пасадени називають найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса. Вогонь знищив дотла понад 13 га територій.

За останніми даними судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелесу, вогонь забрав життя 10 людей. Шериф округу Роберт Луна попередив, що кількість жертв може зрости.

Американська синоптична компанія AccuWeather оцінила збитки та економічні втрати від пожеж у Лос-Анджелесі у 135-150 млрд доларів.

Очільниця Лос-Анджелеса Карен Басс запевнила, що місто активно готується до відновлення після масштабних пожеж. Роботу посадовиці з ліквідації наслідків стихійного лиха вже встигли розкритикувати обраний президент США Дональд Трамп та інші республіканці.

Президент Джо Байден пообіцяв, що федеральний уряд відшкодує 100% витрат на ліквідацію наслідків стихійного лиха впродовж наступних 180 днів. Ідеться про вивезення уламків і небезпечних матеріалів, будівництво тимчасових притулків і забезпечення виплат для рятувальників.

Наслідки масштабних лісових пожеж в Лос-Анджелесі (Фото AP)

Загалом в окрузі Лос-Анджелес виникло п'ять лісових пожеж, причому найбільша пожежа в Пасіфік Палісейдс, була локалізована лише на 6%, а пожежа в Ітоні – на 0%. У небі над цими районами кружляють літаки, які випускають на охоплені вогнем пагорби вогнегасні газові суміші й воду.

9 січня спалахнула пожежа поблизу Калабасаса, одного з найбагатших міст США, де мешкають знаменитості та розташовані котеджні містечка. Так звана пожежа Кеннета за лічені години поширилася на 388 га.

Згодом вітер стих, що дозволило забезпечити необхідну повітряну підтримку для екіпажів на землі. Але офіційні особи заявили, що вночі вітер знову посилився, і до вечора 10 січня очікується червоний рівень небезпеки.

Напередодні, 9 січня, повідомлялось, що через вогонь, який підбирається до Голлівудського бульвару та Алеї слави, керівництво Американської академії кіномистецтв оголосило про перенесення оголошення номінантів на цьогорічну церемонію Critics Choice Awards, яка мала відбутися 11-12 січня. Наразі надзвичайники контролюють пожежу на Голлівудських пагорбах у Лос-Анджелесі, яка виникла ввечері 8 січня.