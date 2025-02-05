За даними ЗМІ, Марко Рубіо тимчасово виконує обов'язки керівника USAID

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що країна надаватиме лише ту іноземну допомогу, яка «матиме сенс». Він наголосив, що призупинення іноземної допомоги США та згортання агентства USAID пов’язане з необхідністю перевірити та припинити недоцільні програми, заявив він 4 лютого на пресконференції з президентом Коста-Рики, передає «Укрінформ».

За його словами Сполучені Штати не припинятимуть іноземну допомогу повністю. Втім, країна має перевірити виплати та визначити нагальні плани фінансування програм.

«Ми не припинятимемо іноземної допомоги. Ми матимемо іноземну допомогу, яка має сенс», – заявив Рубіо.

Чи «має сенс» допомога Україні, держсекретар не уточнив. Втім, він зазначив, що програми з порятунку життя, забезпечення їжею чи ліками або будь-чим, що рятує життя та є невідкладним, США запроваджуватимуть і надалі.

Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів. Рішення щодо призупинення програм зовнішньої допомоги спричинене бажанням Трампа перевірити, чи відповідають вони цілям його політики. У Пентагоні запевнили, що це не стосується програм безпекової допомоги Україні. Також 25 січня цю інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський.

26 січня Держдепартамент США видав розпорядження припинити майже всю допомогу, яку Сполучені Штати надають за кордоном. Рішення стосується зокрема підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), яка роками фінансувала гуманітарні проєкти в Україні.

2 лютого мільярдер Ілон Маск звинуватив USAID у тому, що вона є «злочинною організацією», не надавши жодних доказів цьому твердженню. Він також заявив, що агенції «час померти». Президент Дональд Трамп публічно підтримав Маска і сказав, що агентством «керувала купка радикально налаштованих божевільних».

Вже наступного дня, 3 лютого команда Дональда Трампа відсторонила близько сотні співробітників USAID у США. Таке рішення ухвалили нібито через спробу завадити представникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), що підпорядковується мільярдеру та соратнику Трампа Ілону Маску, потрапити до закритих частин будівлі. У Вашингтоні також закрили головний офіс USAID.

За даними CNN, формальним виконувачем обов’язків голови агентства наразі є Марко Рубіо.