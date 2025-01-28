Уряд має визначити гуманітарні програми, пріоритетні для фінансування з держбюджету

Президент України Володимир Зеленський відреагував на призупинення програм американської підтримки – зокрема тих, які є гуманітарними. У вівторок, 28 січня, президент доручив урядовцям з’ясувати, які програми є критично важливими та забезпечити їхнє фінансування, повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Володимир Зеленський повідомив, що без фінансування залишилися проєкти у багатьох сферах – зокрема, йдеться про програми з розвитку зв’язку, цифровізації, підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови України. Попри те, що деталі програм не були державною справою, президент доручив визначити пріоритетні напрямки, які конче потребують фінансування.

«Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, частину фінансування таких програм урядовці можуть забезпечити державними видатками, а іншу частину – «обговоримо з європейцями та американцями». Передусім влада зверне увагу на програми підтримки українських дітей, ветеранів та захисту інфраструктури.

Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів. Рішення щодо призупинення програм зовнішньої допомоги спричинене бажанням Трампа перевірити, чи відповідають вони цілям його політики. У Пентагоні запевнили, що це не стосується програм безпекової допомоги Україні. Також 25 січня цю інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський.

26 січня Держдепартамент США видав розпорядження припинити майже всю допомогу, яку Сполучені Штати надають за кордоном. Рішення стосується зокрема підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), яка роками фінансувала гуманітарні проєкти в Україні.

До слова, в Офісі Президента повідомили, що рішення США про замороження на 90 днів фінансування проєктів USAID стало «неочікуваною та неприємною новиною». В ОП додали, що представники влади найближчим часом розпочнуть консультації щодо відновлення фінансування гуманітарної програми.

Крім того, США тимчасово призупинили низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Під обмеження потрапила, зокрема, програма Uniting for Ukraine, завдяки якій українські біженці могли до двох років працювати в США без візи за умови наявності фінансового поручителя, який уже проживає в країні. Цією програмою станом на вересень 2023 року скористались понад 150 тис. українців.