Підозрювані безпідставно збільшували вартість виконаних робіт

Правоохоронці викрили схему посадовців, які систематично привласнювали гроші з бюджету Івано-Франківська. Чиновникам міськради, держслужбовцю та приватному підприємцю загрожує до 12 років в’язниці.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 20 січня, організатором злочинної групи був посадовець міської ради, а його спільником – директор одного з комунальних підприємств міста. Упродовж 2021-2022 років вони організовували тендери з умовами, які давали можливість перемагати виключно підконтрольним підприємцям, з якими й укладалися договори про надання послуг.

«Зловмисники безпідставно збільшували вартість виконаних робіт та привласнили понад 1,5 млн. грн, які перераховувались на рахунки приватного підприємця. Надалі фігуранти легалізували привласнені кошти, знімаючи готівку. ЇЇ розділяли між собою та переказували на інші рахунки», – розповіли правоохоронці.

Під час обшуків в робочих кабінетах та домівках учасників схеми вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази, які підтверджують причетність підозрюваних до привласнення грошей з бюджету Івано-Франківська. За скоєне їм загрожує до 12 рокі в’язниці. Суд обиратиме підозрюваним запобіжний захід та розглядатиме їх відсторонення від посад.