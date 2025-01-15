Андрій Гіглюк очолює управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради з 2019 року

Правоохоронці оголосили підозру начальнику управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради Андрію Гіглюку. За привласнення 600 тис. грн під час облаштування автобусних зупинок посадовцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 15 лютого, начальник управління, зловживаючи службовим становищем, упродовж року вчиняв корупційні правопорушення, залучивши до схеми двох спільників. Правоохоронці не називають прізвища 38-річного посадовця, однак за інформацією джерел «Галки» йдеться про начальника управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради Андрія Гіглюка.

Не маючи відповідних розрахунків та не дотримуючись системи ціноутворень, він на свій розсуд склав та подав до фінансового управління міськради запит щодо виділення додаткових майже 1,5 млн грн на облаштування зупинок громадського транспорту. Щоб привласнити частину грошей, посадовець залучив подружжя місцевих мешканців.

30-річна франківка без досвіду в будівництві зареєструвала ФОП під відповідний КВЕД та уклала з управлінням транспорту Івано-Франківської міської ради договір на облаштування зупинок. Зупинки власноруч облаштовував 40-річний чоловік підприємиці, підбираючи дешеві фарби, труби, скло, щебінь. Витратні матеріали в актах виконаних робіт зазначались за завищеними цінами.

«Посадовець міської ради не здійснював належну перевірку вартості використаних матеріалів та підписував акти приймання виконаних робіт. Таким чином, зловживаючи службовим становищем, посадовець та його спільники здійснили розтрату бюджетних коштів на суму майже 600 тисяч гривень. Під час обшуку у фігурантів поліцейські вилучили документацію, мобільні телефони та інші речові докази», – зазначили у поліції.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі додали, що чиновнику та приватному підприємцю оголосили підозри за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене групою осіб та у великих розмірах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом та службове підроблення. За скоєне учасникам схеми загрожує до 8 років ув’язнення.

Додамо, що Андрій Гіглюк у 2014-2016 роках очолював управління економіки Тисменицької РДА, звідки перейшов на посаду заступника начальника управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради. Андрій Гіглюк очолює цей підрозділ з 2019 року. У 2023 році він заробив на цій посаді 406 тис. грн.