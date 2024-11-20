Посередник за хабарі допомагав у присвоєнні військовозобов’язаним чи їх близьким родичам інвалідності

Служба безпеки України спільно з поліцією викрили посередника, який за хабарі впливав на посадовців Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи. У затриманого та керівників підрозділів МСЕК провели обшуки, під час яких вилучили 30 тис. доларів і документи на нерухомість, яку посадовці не внесли у декларації.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у середу, 20 листопада, місцевий мешканець за хабарі допомагав отримувати військовозобов’язаним чи їх близьким родичам інвалідності, що давало чоловікам можливість ухилитись від мобілізації. Зокрема він пообіцяв військовозобов’язаному за 3 тисячі доларів посприяти у призначенні засідання МСЕК для встановлення групи інвалідності його матері.

«Після того, як комісія встановила жінці ІІІ групу інвалідності, він проінструктував клієнта, що потрібно зробити для отримання ІІ групи, яка дає право на відстрочку від мобілізації. СБУ та поліція затримали посередника на гарячому після отримання ним хабара від військовозобов’язаного», – інформують в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки у посередника та керівників окремих структурних підрозділів Івано-Франківського обласного бюро МСЕК, вилучивши документи на будинок, квартири та гаражі, ймовірно набуті злочинним шляхом та не внесені посадовцями в декларацію, а також 30 тисяч доларів та євро.

За пособництво в одержанні службовцями хабара посереднику загрожує до 4 років ув’язнення. Після вивчення доказів правоохоронці визначатимуть правову кваліфікацію дій медичних працівників.