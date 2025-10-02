Ці твори української літератури будуть на НМТ-2026: що треба обовʼязково повторити
До теми
Сайт «Освіта.ua» зібрав перелік творів українських авторів, які треба знати для складання національного мультипредметного тесту з української літератури. Цей список затверджений чинною програмою ЗНО з української мови та літератури, згідно з якою будуть укладатись тестові завдання у 2026 році.
Майбутні учасники НМТ, які планують обрати українську літературу як предмет за вибором, мають повторити твори, які вивчали за шкільною програмою.
Твори усної народної творчості:
Твори давньої української літератури:
«Повість минулих літ» (уривок про заснування Києва, уривок про помсту княгині Ольги);
Твори літератури кінця ХVІІІ – початку ХХ ст:
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний) – 1 та 4 частини;
Твори літератури ХХ ст:
«Модри Камень» (Олесь Гончар);
Твори українських письменників-емігрантів:
Сучасний літературний процес:
Учасники ЗНО мають орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури та визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму.