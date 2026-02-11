Під впливом російської мови українці все частіше недоречно вживають слово «відміняти»

На письмі ми можемо допускати не лише орфографічні, а й лексичні помилки. Однією з таких є вживання слова «відміняти» замість «скасовувати».

Проєкт «Мова – ДНК нації» пояснює, що під впливом російської мови українці все частіше недоречно вживають слово «відміняти»: відміняти зустріч, відміняти наказ, відміняти вирок, відміняти лекцію.

Українською мовою правильно вживати слово «скасувати» у значенні «визнавати щось недійсним, незаконним, припиняти дію чогось»: скасовувати наказ, скасовувати зустріч, скасовувати лекцію тощо.

«Відміняти» – це робити когось чи щось іншим, змінювати.

