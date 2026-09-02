Мовознавець поставив крапку: чи можна вживати слово «жилий» в українській мові
Будинок є «жилим» чи «житловим»? А якщо говорити про масив? Пропонуємо пояснення, чому варто розрізняти ці слова та як правильно говорити українською мовою.
Телеграм-канал Correctarium пояснює, що слова «житловий» та «жилий» є близькими за звучанням, але відмінними за значеннями.
«Житловий» – повʼязаний з житлом, що заповнює житло; пристосований, призначений для життя людей: житловий будинок (для життя людей), житловий відділ, житловий квартал, житловий фонд, житлова криза, Житловий кодекс.
«Жилий» (уживають зрідка) – обжитий; такий, у якому живуть люди; заселений: жилий будинок (де живуть люди), жила каюта, жила територія.
Такої ж думки і мовознавець Олександр Авраменко. У програмі «Сніданок на 1+1» він пояснював, що на етапі будівництва будинок є житловим, а коли у нього заселяться люди, то його можна називати жилим.
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- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
- «До побачення» чи «допобачення»
- «По іншому», «по-іншому» чи «поіншому»
- «До зустрічі» чи «дозустрічі»
- «На здоров’я» чи «наздоров’я»
- «Хобі», «хоббі» чи «гобі»
- «Ввечері» чи «в вечері»
- «Насправді» чи «на справді»
- «З ліва» чи «зліва», «з права», «зправа» чи «справа»
- «Начебто», «начеб то» чи «наче б то»
- «На-гора», «нагора» чи «на гора»
- «Наприклад» чи «на приклад»
- «Наперед» чи «на перед»
- «Ссавець» чи «савець»
- «Не наче» чи «неначе»
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