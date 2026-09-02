Сім’я переїздить у житловий будинок

Будинок є «жилим» чи «житловим»? А якщо говорити про масив? Пропонуємо пояснення, чому варто розрізняти ці слова та як правильно говорити українською мовою.

Телеграм-канал Correctarium пояснює, що слова «житловий» та «жилий» є близькими за звучанням, але відмінними за значеннями.



«Житловий» – повʼязаний з житлом, що заповнює житло; пристосований, призначений для життя людей: житловий будинок (для життя людей), житловий відділ, житловий квартал, житловий фонд, житлова криза, Житловий кодекс.



«Жилий» (уживають зрідка) – обжитий; такий, у якому живуть люди; заселений: жилий будинок (де живуть люди), жила каюта, жила територія.

Такої ж думки і мовознавець Олександр Авраменко. У програмі «Сніданок на 1+1» він пояснював, що на етапі будівництва будинок є житловим, а коли у нього заселяться люди, то його можна називати жилим.

ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

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