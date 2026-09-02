Помиляється кожен третій: чи потрібне подвоєння букв у слові «хмельничанин»
На письмі українці часто припускаються помилок, не виключенням є й назви областей, обласних центрів чи те, як правильно називати жителів міст. Сьогодні пропонуємо дізнатися, чи потрібне подвоєння літер у слові «хмельничанин».
Раніше ZAXID.NET детально розповідав, як правильно відмінювати назву міста Хмельницький: у Хмельницьку чи у Хмельницькому? Якщо ви вагаєтеся, яка відповідь правильна, то перевірте себе.
Хмельницьку область скорочено називають «Хмельниччина» – тут потрібне подвоєння літери «ч». Згідно з чинним правописом, буквосполучення -цьк- (Хмельницький) замінюємо на -чч- в іменниках перед суфіксом -ин-.
Однак, коли ми говоримо про жителів Хмельницького, то подвоєння букв не потрібне. Правильно писати: «хмельничанин», «хмельничанка», «хмельничани».Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
- «До побачення» чи «допобачення»
- «По іншому», «по-іншому» чи «поіншому»
- «До зустрічі» чи «дозустрічі»
- «На здоров’я» чи «наздоров’я»
- «Хобі», «хоббі» чи «гобі»
- «Ввечері» чи «в вечері»
- «Насправді» чи «на справді»
- «З ліва» чи «зліва», «з права», «зправа» чи «справа»
- «Начебто», «начеб то» чи «наче б то»
- «На-гора», «нагора» чи «на гора»
- «Наприклад» чи «на приклад»
- «Наперед» чи «на перед»
- «Ссавець» чи «савець»
- «Не наче» чи «неначе»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.