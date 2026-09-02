Якщо ви вагається, яка відповідь правильна, то перевірте себе

На письмі українці часто припускаються помилок, не виключенням є й назви областей, обласних центрів чи те, як правильно називати жителів міст. Сьогодні пропонуємо дізнатися, чи потрібне подвоєння літер у слові «хмельничанин».

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, як правильно відмінювати назву міста Хмельницький: у Хмельницьку чи у Хмельницькому? Якщо ви вагаєтеся, яка відповідь правильна, то перевірте себе.

Хмельницьку область скорочено називають «Хмельниччина» – тут потрібне подвоєння літери «ч». Згідно з чинним правописом, буквосполучення -цьк- (Хмельницький) замінюємо на -чч- в іменниках перед суфіксом -ин-.

Однак, коли ми говоримо про жителів Хмельницького, то подвоєння букв не потрібне. Правильно писати: «хмельничанин», «хмельничанка», «хмельничани».

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