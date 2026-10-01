Три професійні та фахові коледжі Рівненщини отримають до 5000 євро на розвиток
У конкурсі перемогли 50 закладів з 17 областей
50 професійних та фахових коледжів з 17 областей України стали переможцями конкурсу «Поширення перевірених практик професійної освіти в аграрному секторі» у межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery. Три заклади розташовані на Рівненщині.
Як повідомило Міністерство освіти і науки, конкурс стартував у липні 2026 року. Заклади, що пройшли технічний відбір, отримали підтримку в підготовці проєктних заявок: організатори провели навчання з проєктного дизайну, бюджетування та підготовки грантової документації для понад 200 учасників зі 98 коледжів.
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За результатами конкурсного відбору субгранти від міжнародних партнерів розміром до 5000 євро кожен отримають 50 закладів за трьома пріоритетними напрямами:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання через співпрацю з бізнесом – 12 закладів;
- створення інклюзивного та безбар'єрного освітнього середовища – 13 закладів;
- створення або модернізація центрів кар'єри – 25 закладів.
Які заклади з Рівненської області отримають субгранти:
- Відокремлений структурний підрозділ «Березнівський лісотехнічний фаховий коледж НУВГП»;
- Вище професійне технічне училище №22 міста Сарни;
- Заклад професійсної освіти «Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж».
З повним переліком закладів можна ознайомитися за посиланням.