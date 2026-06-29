Президент надав звання Героя України загиблому офіцеру Нацгвардії із Прикарпаття
Андрій Марків був виходцем із «Пласту»
Володимир Зеленський надав звання Героя України спецпризначенцю окремого загону «Омега» Національної гвардії України, лейтенанту Андрію Марківу. Про це у понеділок, 29 червня, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
«Андрій Марків, позивний Маркіз, із юних років був активним у “Пласті”. Брав участь у Революції гідності, а згодом став на захист України. У 2015–2019 роках виконував бойові завдання в зоні АТО/ООС. Після початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, Чернігівщину, Харківщину, Луганщину та Донеччину», – написала посадовиця у фейсбуці.
Уродженець Надвірної служив офіцером зв’язку Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії. Загинув у 31-річному віці 12 січня 2026 року, отримавши смертельне поранення внаслідок бойового зіткнення поблизу Родинського Донецької області.