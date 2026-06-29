Прикарпатець служив офіцером зв’язку Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії

Володимир Зеленський надав звання Героя України спецпризначенцю окремого загону «Омега» Національної гвардії України, лейтенанту Андрію Марківу. Про це у понеділок, 29 червня, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Андрій Марків, позивний Маркіз, із юних років був активним у “Пласті”. Брав участь у Революції гідності, а згодом став на захист України. У 2015–2019 роках виконував бойові завдання в зоні АТО/ООС. Після початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, Чернігівщину, Харківщину, Луганщину та Донеччину», – написала посадовиця у фейсбуці.

Уродженець Надвірної служив офіцером зв’язку Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії. Загинув у 31-річному віці 12 січня 2026 року, отримавши смертельне поранення внаслідок бойового зіткнення поблизу Родинського Донецької області.