Загиблому військовослужбовцю присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка»

До четвертих роковин повномасштабної війни президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому капітану Владиславу Сенюку із Прикарпаття. Про це йдеться на сайті Офісу президента. Відомо, що Герой служив у спецпідрозділі СБУ.

Як вказано у повідомленні, капітан Владислав Сенюк викривав агентурні мережі ворога та брав участь у затриманні колаборантів, виконував завдання під час Курської операції. Під його керівництвом торік знищили 6 танків, близько 20 артилерійських систем, понад 50 одиниць техніки, засоби РЕБ та ліквідували більш ніж 230 окупантів. Владислав Сенюк загинув 25 вересня 2025 року від атаки російського дрона-камікадзе.

Раніше громадянський рух «Всі разом» розповідав, що Владислав Сенюк навчався у коледжі технологій та бізнесу у Івано-Франківську, а вищу освіту здобув у Прикарпатському університеті.

«Коли у 2014 році розпочалася війна на сході України, батько Влада – Сенюк Віталій Дмитрович – пішов на війну. У 2017 році він загинув у Луганській області. Його рідний дядько – Сенюк Андрій Дмитрович – загинув на війні у 2022 році. Для Влада це стало переломним моментом. Він зрозумів, що іншого шляху, ніж боронити країну, для нього немає», – розповідає рух «Всі разом».

Із початком повномасштабної війни Владислав Сенюк долучився до оборони України, служив у ЗСУ, а згодом у спецпідрозділі СБУ. Військовий був одружений та мав двох дітей. Прощання із 31-річним Владиславом Сенюком проходило у Києві та на Івано-Франківщині, його поховали на Алеї Слави у Івано-Франківську.