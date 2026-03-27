Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили підприємця, який курував і фінансував незаконний видобуток понад п’яти тонн бурштину на Рівненщині. Збитки довкіллю від цієї схеми оцінюють у понад 354 млн грн. Про це у четвер, 26 березня, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, підозрюваний був так званим «тіньовим куратором» – забезпечував фінансування та техніку для незаконного видобутку. Йдеться, зокрема, про екскаватори, мотопомпи та інше обладнання.

Нелегальний видобуток маскували під геологічне вивчення надр. Із червня 2022 року до травня 2024 року на Рівненщині незаконно видобули понад 5 тонн бурштину, який продавали без обліку та сплати податків. Загальний розмір завданих довкіллю збитків перевищує 354 млн грн.

Правоохоронці також вважають, що підприємець використовував зв’язки у силових структурах, щоб уникнути викриття.

Йому інкримінують участь у злочинній організації та незаконний видобуток бурштину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч. 3 ст. 255 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім нього, у справі фігурують ще вісім людей. Їх обвинувачують у створенні та участі у злочинній організації, а також незаконному видобутку бурштину. Обвинувальний акт щодо них уже скерували до суду.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, правоохоронці також викрили схему вимагання грошей у підприємців, які працюють у сфері видобутку бурштину на Рівненщині. У межах цієї справи затримали двох посадовців СБУ та їхнього посередника.

За даними слідства, вони вимагали 620 тис. доларів у керівника компанії в обмін на закриття кримінального провадження. Підозрюваних затримали під час передачі частини хабаря – понад 270 тис. доларів.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з можливими доказами. Якщо їхню вину доведуть, їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Блогер Ігор Лаченков та журналіст-розслідувач Тарас Середич повідомили, що серед затриманих:

Олег Токарчук – заступник начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області;

Ігор Бріка – заступник начальника УСБУ в Рівненській області;

Андрій Авдієвський – посередник та «касир» схеми.

За їхніми даними, фігуранти вимагали 620 тис. доларів за закриття кримінального провадження щодо групи компаній «Амбер Гальбін». Крім того, слідство перевіряє ще один епізод – ймовірний збір щоденної «данини» з бурштинових помп. За даними правоохоронців, з кожної установки могли вимагати близько 400 доларів на добу за безперешкодну роботу.