Двоє працівників «Укрзалізниці» побили 17-річного пасажира

«Укрзалізниця» заявила про звільнення працівників, які побили 17-річного пасажира поїзда сполученням Хмельницький – Київ. Справу розслідують правоохоронці. Про це у середу, 19 серпня, повідомили пресслужба «Укрзалізниці» та Київська обласна прокуратура.

Подія трапилася на станції «Фастів» у Київській області. Першою про інцидент повідомила користувачка соцмережі Threads у вівторок, 18 серпня.

«Потяг 858К. Хмельницький – Київ Пас. 1 вагон, зупинка Фастів. Пʼяний провідник і провідниця викинули хлопця років 15, просто на землю. Як потім виявилось, провідник вдарив дитину так, що хлопець буквально вилетів з потяга і впав на землю. Після чого не пускали дитину назад в потяг. При тому, що у хлопця був квиток і в вагоні на нього чекала мама», – йшлося у дописі.

На допис відреагувала «Укрзалізниця». Там повідомили, що звільнили провідників й співпрацюють зі слідством.

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«Повідомляємо, що обох провідників даного поїзда звільнено з компанії. Інформація передана до правоохоронних органів, “Укрзалізниця” всіляко буде сприяти розслідуванню даного випадку», – повідомили в «Укрзалізниці».

Постраждалий хлопець розповів правоохоронцям, що конфлікт виник через те, що він зняв провідників на відео, коли ті вживали алкоголь на роботі.

«Неповнолітній вийшов із вагона на станції Фастів. Перед цим він знімав на мобільний телефон, як, за його словами, провідник та машиніст вживали алкогольні напої. Після цього між хлопцем та провідником виник конфлікт. За словами потерпілого, працівник залізниці не дозволяв йому повернутися до поїзда та завдав тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Працівники «Укрзалізниці» побили 17-річного пасажира

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого групою людей (ч. 2 ст. 296 КК України). Правоохоронці зʼясовують обставини події, зокрема перевіряють інформацію щодо можливого вживання алкоголю працівниками «Укрзалізниці».