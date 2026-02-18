Знищене через атаку РФ приміське депо у Фастові, 10 грудня 2025 року

Україна, Швеція, Литва та Канада підписали угоду про створення Фонду підтримки транспорту України (UTSF). Документ уклали за підсумками діалогу високого рівня з питань транспорту в Україні, повідомило Міністерство розвитку громад і територій увечері 17 лютого.

Угоду з боку України підписав віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Міністр відзначив, що росіяни цілеспрямовано атакують транспортну інфраструктуру України. З початку повномасштабного вторгнення лише по залізниці було завдано понад 4 700 ударів. Загалом зафіксовано десятки тисяч атак на об’єкти транспортної інфраструктури.

Фонд створюється для фінансування малих і середніх проєктів з відновлення цивільної транспортної інфраструктури. Міністерство розвитку громад та територій України визначено бенефіціаром Фонду.

Угода передбачає, що Фонд має забезпечувати швидку реалізацію інфраструктурних проєктів у сферах автомобільного, залізничного, водного транспорту, міської мобільності та супутньої інфраструктури.

До підписання спільної декларації про підтримку України та сфери транспорту долучились ще п’ять країн: Данія, Німеччина, Норвегія, Естонія і Велика Британія.

Згідно з оцінкою RDNA4, прямі збитки транспортному сектору України, завдані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, становлять 36 млрд доларів, економічні втрати – 46 млрд доларів, а загальні потреби у відновленні на наступне десятиліття оцінюються у 77 млрд доларів.