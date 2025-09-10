Всі автобуси мають бути поставлені у 2026 року

У середу, 10 вересня, у Львівській міській раді підписали договір про отримання 48 нових автобусів для міста.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що 48 автобусів замовили у заводу «Електронмаш» за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку, оскільки бюджетні гроші йдуть на оборону держави.

«Кредитні кошти міжнародних партнерів ми повинні інвестувати в розвиток і думати про наш завтрашній день. Для мене дуже важливо, що в часі війни українське підприємство отримує замовлення, а громада матиме якісний транспорт», – додав він та наголосив, що усім треба спільно думати, як допомогти міським підприємствам, оскільки сьогодні львівський завод «Електронмаш» 100% є цивільним обʼєктом, який Росія регулярно атакує.

Угоду з ПІБ підписали у Львіський міській раді. Фото ZAXID.NET

За словами міського голови, кожен автобус коштує приблизно 300 тис. євро з податками. За ці гроші місто отримає сучасні, комфортні й доступні для людей з інвалідністю машини, розраховані на 100 пасажирів. Автобуси будуть обладнані кондиціонерами, шумоізоляцією, пандусами та місцями для візків. Зазначимо, що у всіх автобусах «Електрон», які місто замовляло раніше, не було кондиціонерів. Вдночас трамваї та тролейбуси «Електрон» обладнані кондиціонуванням.

Садовий зазначив, що сьогоднішнє підписання договору є структурним проєктом і знаковою подією, оскільки Львів співпрацює з Європейським Союзом близько пʼяти років. І за підтримки Євпропейського інвестиційного банку вже наступного року у Львові зʼявиться новий низькопідлоговий транспорт зі системами кондиціонування.