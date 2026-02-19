Арештований завод абразивів у Кіровоградській області

В Україні арештували активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна, причетного до фінансування війни проти України. Арешт не дозволить росіянину «переписати» майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації в дохід України. Про це повідомив пресцентр СБУ 19 лютого.

За даними слідства, Зарубін володів 13 об’єктами комерційної нерухомості та корпоративними правами на вісім видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн грн. Серед найбільших активів росіянина – завод абразивів на Кіровоградщині.

Як встановило розслідування, Зарубін регулярно перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби збройних угруповань РФ. Найбільші видатки він спрямовував на придбання позашляховиків, безпілотних систем та паливно-мастильних матеріалів для російських окупантів.

Для виведення коштів до РФ після початку повномасштабної війни фігурант використовував мережу підконтрольних компаній.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Зарубіну про підозру за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки зловмисник перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави, додали у відомстві.