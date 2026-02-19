Системи НБУ внаслідок кібератаки не постраждали

У четвер, 19 лютого, інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України потрапив під кібератаку. Хакери могли отримати особисті дані користувачів, повідомили у пресслужбі НБУ.

За даними пресслужби банку, наразі магазин монет не працює через кібератаку на компанію-підрядника. Внаслідок кібератаки зловмисники могли отримати імена, прізвища, номери телефонів клієнтів, їхні електронні пошти та адресу доставлення монет.

«Водночас жодні ваші фінансові дані – реквізити платіжних карток, інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями, не скомпрометовані», – повідомили у пресслужбі НБУ.

У пресслужбі НБУ пояснили, що потенційно скомпрометованими можуть бути лише ті дані клієнтів, які вводилися під час реєстрації в інтернет-магазині. Хакери можуть використовувати їх для фішингових атак.

Тривають заходи для зʼясування обставин кібератаки та оцінки можливих наслідків. У пресслужбі НБУ повідомили, що разом з постачальником послуг працюють над усуненням наслідків інциденту. Там розповіли, що на магазин скоїли так звану «Supply chain-атаки», покликану зламати найслабшу ланку в ланцюгу постачання. Водночас підрядники ізольовані від критичних систем Нацбанку, тому він не постраждав.

Також Нацбанк нагадав, що працівники НБУ не дзвонять та не пишуть користувачам для «підтвердження особистих даних», зміни оплати чи «термінової верифікації».