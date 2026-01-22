Підозрювані купляли в телеграмі бази даних з логінами і паролями до мобільних застосунків банку

Правоохоронці викрили учасників злочинної групи, які впродовж 2025 року виводили гроші з рахунків людей, несанкціоновано втручаючись в роботу мобільних банкінгів. Загальна сума завданих збитків становить понад 260 тис. грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у четвер, 22 січня, організував схему 20-річний житель Коломийщини, залучивши до неї чотирьох знайомих. Підозрювані купляли в телеграмі бази даних українського банку з логінами і паролями до мобільних застосунків клієнтів і пін-коди карток. Після цього заходили в чужі кабінети мобільного банкінгу з власних смартфонів.

«Оскільки вхід здійснювався із нових пристроїв, система вимагала додатково ще код підтвердження, який надсилався на мобільні номери власників рахунків. Щоб потерпілі не встигли зорієнтуватися і зробили цю верифікацію, підозрювані діяли вночі, користуючись їхньою неуважністю та сонним станом», – розповіли правоохоронці.

Отримавши доступ до акаунтів потерпілих, злочинці переказували гроші на власні банківські рахунки, які попередньо відкрили в різних фінансових установах для конспірації. Вкрадені гроші витрачали на розваги та азартні ігри.

Підозрювані систематично втручалися в роботу банківських застосунків з жовтня 2024 по липень 2025 року. За цей час встигли привласнити понад 250 тис. грн. Від дій злочинної групи постраждало майже два десятки людей.

Прокурори оголосили організатору схеми та його спільникам підозри за ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Санкції статей передбачають до 15 років ув’язнення. Суд взяв підозрюваних під варту з можливістю внесення кожним 665 тис. грн застави.