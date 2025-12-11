У 2022 році Мілана Бойчук змінила ім'я та очолила міжнародний благодійний фонд «Жінки, ми сила»

Калуський міськрайонний районний суд визнав генеральну директорку міжнародного благодійного фонду «Жінки, ми сила» Мілану Бойчук винною у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, і призначив їй 7 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 4 грудня, обвинувачена змінила своє ім’я та прізвище у листопаді 2022 року, а до цього працювала підприємцем, продаючи одяг у Калуші. Під приводом розвитку бізнесу упродовж 2018-2019 років вона виманила у 12 місцевих мешканців 14 млн грн і не повернула.

Під час судового засідання Мілана Бойчук не визнала своєї вини, підтвердивши, що позичала гроші у потерпілих на розвиток бізнесу, надаючи боргові розписки.

«У цей період розпочалася епідемія коронавірусу, у зв’язку з чим не мала можливості розрахуватися зі своїми боргами. Умислу не повертати гроші у неї не було. Вважає, що між нею та потерпілими склалися цивільноправові відносини, а склад кримінальних правопорушень абсолютно відсутній. Просила винести виправдальний вирок», – йдеться у матеріалах справи.

Суд заслухав свідчення потерпілих, які підтвердили шахрайство обвинуваченої, та ознайомився з доказами, зокрема розписками про повернення боргів.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Мигович визнав Мілану Бойчук винною у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, і призначив їй 7 років ув’язнення з конфіскацією усього майна, зокрема будинку, вартістю 3,7 млн грн. Засуджена має компенсувати потерпілим понад 230 тис. доларів матеріальної та 370 тис. грн моральної шкоди. На вирок можна подати апеляцію.

За даними аналітичного порталу YouControl, міжнародний благодійний фонд «Жінки, ми сила» зареєстрований в селі Угринів Івано-Франківського району у 2014 році. З 2023 року фонд очолила Мілана Бойчук. У серпні 2024 року вона представляла фонд на форумі волонтерів України «Конгрес стійкості», що проходив в Івано-Франківську.