Жертвою аферистів стала 68-річна мешканка Коломийського району

Мешканка Коломийського району стала жертвою шахраїв і втратила 1,68 млн грн, вклавши гроші у нібито швейцарський благодійний фонд. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 4 листопада, 68-річна прикарпатка тривалий час листувалася з інтернет-консультантами, які спочатку переконали її купити дієтичні добавки, а згодом запропонували інвестувати у швейцарський благодійний фонд, пообіцявши повернути гроші з високим відсотком прибутку.

«Потерпіла повірила і переказала на вказані рахунки понад 1,6 млн грн. Після цього зв’язок з “менеджерами” обірвався. Усвідомивши, що стала жертвою шахраїв, жінка звернулася до правоохоронців», – розповіли у поліції.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від 5 до 12 років ув’язнення. Причетних до злочину встановлюють.