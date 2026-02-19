Посадовець хотів отримати гроші від київських забудовників

НАБУ і САП повідомили нову підозру колишньому тимчасовому виконувачу начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони. Його викрили на вимаганні хабаря від київського забудовника, що мав зводити ЖК для військовослужбовців, повідомили у пресслужбі НАБУ у четвер, 19 лютого.

У пресслужбі НАБУ не уточнили імені фігуранта, проте, за даними організації «Центр протидії корупції» йдеться про колишнього начальника Центрального теруправління Міноборони Віталія Гайдука.

За даними слідства, у червні 2024 року посадовець обіцяв забезпечити перемогу забудовнику в конкурсі на зведення житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх родин в одному з районів Києва. Спочатку він вимагав хабаря у 1,1 млн доларів, але згодом погодився зменшити суму на 690 тис. доларів. Щоб розпочати проведення конкурсу, він вимагав надати першу частину хабаря в розмірі 100 тис. доларів.

За даними правоохоронців, це вже друга аналогічна підозра для цього посадовця. У серпні 2025 року йому повідомили про підозру у вимаганні хабаря від іншого забудовника. Тоді сума неправомірної вигоди становила 1 млн доларів – посадовець вимагав гроші за виграш у тендері на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.

«Співучасників викрили у червні минулого року після отримання частини грошей. Наразі досудове розслідування у цій справі завершене, сторона захисту знайомиться з матеріалами», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Нагадаємо, у січні НАБУ та САП викрили колишнього голову Державної прикордонної служби та ексначальника відділу українського КПП Сергія Дейнека на отриманні хабарів за контрабанду цигарок. За даними правоохоронців, протягом липня-листопада 2023 року прикордонники отримали мінімум 204 тис. євро хабарів. Загалом вони пропустили 68 авто з контрабандою за 3000 євро кожне.