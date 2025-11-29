Пожежа на одному з атакованих танкерів

Морські дрони Служби безпеки України та Військово-морських сил атакували два підсанкційні танкери «тіньового флоту» Росії. Раніше Bloomberg повідомило про майже одночасну детонацію цих кораблів у протоці Босфор.

Низка українських ЗМІ з посиланням на джерело в СБУ повідомила, що танкери «тіньового флоту» Kairos та Virat, які майже одночасно вибухнули ввечері 28 листопада, атакували морські дрони Sea Baby в межах спецоперації СБУ та ВМС. Ці дрони здатні долати великі дистанції та були оснащені посиленими бойовими частинами.

На відео, яке отримали медіа в розпорядження, видно записи з морських дронів, які підпливають до танкерів та вибухають. На кадрах також видно критичні пошкодження на танкерах після вибухів.

За даними співрозмовників в СБУ, це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України. Джерела медіа стверджують, що обидва танкери фактично виведені з експлуатації, що завдасть суттєвого удару по транспортуванню нафти з Росії.

«Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції», – повідомили джерела в СБУ.

Зазначимо, напередодні, 28 листопада, Bloomberg повідомило про вибухи на двох підсанкційних танкерах Kairos та Virat біля берегів Туреччини у протоці Босфор, що зʼєднує Чорне та Мармурове моря. Відомо, що Kairos перебуває під санкціями Великобританії та Європейського Союзу, а Virat – під санкціями США та ЄС.

Після вибухів судно Kairos почало набирати воду, а Virat повідомив про пожежу у машинному відділенні. Обидва кораблі були пустими на момент вибухів.