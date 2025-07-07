28-річна Софія Челяк є авторкою «Української правди»

Культурна менеджерка та журналістка Софія Челяк 27 червня на своїй сторінці у фейсбук публічно звернулася до нардепа Олексія Гончаренка. Публікація була реакцією на скандал, коли депутат розкритикував виконавчу директорку приватного ОПК «Технологічні сили України» Катерину Михалко за те, що вона стала керівницею у 24 роки. Допис Софії Челяк отримав сотні коментарів, серед яких були такі, що мають ознаки сексизму, мізогінії, гендерно зумовленого тролінгу та гендерної дезінформації. Про це повідомила ГО «Жінки в медіа», яка документує онлайн-атаки на українських медійниць.

У коментарях були звертання «дівчинко», «молода героїня франківського Майдану», «велике цабе», «яке недалеке». Крім цього, за словами журналістки, коментатори писали, що їм відомо про її особисте життя. ZAXID.NET 29 червня опублікував оригінальний пост Софії Челяк як колонку та поширив публікацію у своїх соцмережах.

Під дописами у фейсбуці та X користувачі залишили понад дві сотні коментарів, серед яких:

«Ця шаболда теж хоче посаду як алфьоров?»;

«Шо, курви, папєрєдніка собі знайшли? Ви – с*ки шмаркаті не "взяли відповідальність", ця малолєтка п***ива нічим ні за шо не відповідала і не планує»;

«А ХТО така ця софія. якаст ескортниця єрмака?»;

«В якій галузі сексуальних послуг вона є пофесіоналкою?»;

«Яка вона *обнута на голову».

У коментарі ГО «Жінки в медіа» Софія Челяк зазначила, що коментарі з ознаками онлайн-атак також стали залишати на її особистій сторінці в Інстаграмі.

«За часів повномасштабної війни з такою масштабною атакою я стикнулася вперше. Проте я ніяк на це не реагувала – чесно кажучи, я спочатку і не бачила, що продовження є у Х. На деякі коментарі, які були у фейсбуці, я відповідала, на деякі – ні. З деяких мені було смішно, наприклад, з того, що мене порівнювали з Гретою Тунберг», – розповіла журналістка.

Софія Челяк зазначила для ZAXID.NET, що старається не реагувати на коментарі та дистанціюватися від них.

«Мушу порадити всім практики медитації, які вчать заземлятися й оцінювати тривоги в контексті того, чи зачіпає це тебе якось особисто. Тому я розумію, що люди в інтернеті – це люди в інтернеті. Мене проклинали, що я привела до влади "зелених". Навіть якщо включити магічне мислення, то цей прокльон не працює, бо я голосувала не за Зеленського. Зараз мене це особисто не зачіпає. Вони висловлюють якусь свою думку і я, чесно кажучи, більшості цього всього й не читала, намагалася дистанціюватися. Наприклад, історію із ZAXID.NET в X я пропустила. Я зрозуміла, що це була онлайн-атака, коли до мене звернулися з ГО "Жінки в медіа". Максимально стараюсь не взаємодіяти з цією історією. Якщо це розгортатиметься і заважатиме мені в побутовому житті, тоді я перейматимусь цим і звертатимусь за допомогою», – розповіла Софія Челяк ZAXID.NET.

Нагадаємо, що публікація Софії Челяк була публічною відповіддю Олексію Гончаренку на його спроби підірвати довіру до професіоналів та професіоналок у своїй галузі. Письменниця Оксана Забужко назвала цю публікацію «маніфестом покоління». Повний текст публікації можна прочитати за посиланням. Зазначимо, що нардеп Гончаренко також намагався дискредитувати журналіста Дениса Бігуса та волонтерку Марію Берлінську.

«Мій пост варто сприймати як особисте звернення до Гончаренка, а не закид усім старшим. Бо саме старші: зокрема, Маринович, Забужко, Гундорова, Шкандрій є моїми вчителями, і з поваги до них я б не наважилася на такі узагальнення», – пояснювала Софія Челяк.

Додамо, що у 2025 році ГО «Жінки в медіа» провела дослідження «Її голос – мішень для них», згідно з яким 81% українських журналісток стикались з онлайн-насильством. Найбільше інформаційних атак зазнавали жінки, які мають політичну публічність та працюють з гострими темами. Відстежувати та аналізувати онлайн-атаки можна на сайті ГО «Жінки в медіа».