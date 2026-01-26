На Київщині викрили підприємство, що постачало Росії електроніку

Поліцейські та детективи Бюро економічної безпеки викрили на Київщині підприємство, яке регулярно експортувало в Росію комплектуючі для електроприладів. Про це у понеділок, 26 січня, повідомили у пресслужбах БЕБ та Нацполіції.

Встановлено, що протягом 2022-2023 років українська компанії здійснювала регулярні поставки електропристроїв до Росії. Йдеться про кінцеві вимикачі та деталі для електроприладів, що використовуються в системах автоматизації та безпеки. Щоб експортувати товар в обхід санкцій, в документах вказувалось, що покупцем електротехнічних деталей була компанія на Близькому Сході, а вже звідти товар переправляли в Росію.

За даними слідчих, таким чином українська фірма у 2022 році поставила росіянам понад 29 тис. одиниць продукції. У 2023 році за аналогічною схемою до Росії надійшло ще майже 28 тис. електротехнічних виробів з України.

«Таким чином учасники групи фактично сприяли спонсоруванню економіки держави-агресора в умовах воєнного протистояння з Україною», – наголосили у Нацполіції.

Наразі правоохоронці оголосили службовим особам підприємства підозри у пособництві країні-агресорці (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення та конфіскація майна.

Зауважимо, що у вересні 2022 року уряд ухвалив постанову «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації». Постанова буде діяти до дня припинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, у травні 2025 року стало відомо, що німецька компанія Kontron, яка розробляє та виробляє вбудовані системи, модулі та плати експортувала до Росії свої технології в обхід санкцій.