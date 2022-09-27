У вівторок, 27 вересня, Кабінет міністрів прийняв постанову «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації». У Мінекономіки повідомили, що постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування РФ недружніх дій проти України.

Постановою передбачено заборону вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною або країною призначення яких є РФ.

«Ми продовжуємо санкційний тиск проти РФ. Ця постанова – ще один із багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції – це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому», – повідомила віце-прем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що з початку війни експорт товарів до РФ де-факто було зупинено. Сьогодні це закріплено це ще й на правовому рівні.

За прогнозами уряду, таке рішення не буде мати негативних економічних наслідків.

«За даними статистики, за період з березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію РФ склав всього 4,2 млн доларів. Переважно, це була продукція з чорних металів на суму 4,189 млн доларів і хімічна продукція на 57,2 тис. доларів», – розповіли в Мінекономіки.

Для порівняння у січні 2022 року українські підприємства експортували до РФ товарів на 250 млн доларів.

Також в міністерстві зазначили, що ембарго на експорт допоможе українським компаніям, які мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами РФ, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. Тож вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках.