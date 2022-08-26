У п’ятницю ввечері, 26 серпня, президент Володимир Зеленський розповів, що за час дії зернової угоди з українських портів вже вдалося відправити мільйон тонн зерна. За його словами, експортна зернова ініціатива працює вже майже місяць. За цей час із трьох морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший мільйон тонн української агропродукції.

«Українське зерно й сам факт того, що запрацював наш напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи, не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки», – зазначив президент.

За його словами, цей експорт не лише «підтримує міжнародну суб’єктність України», а й дає робочі місця українцям.

«Це сотні тисяч робочих місць, це дає доходи для українських компаній і державного бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році», – розповів Зеленський.

Він подякував усім, хто долучився до цієї роботи. А також наголосив, що «це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту».

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі була підписана угода про безпечне вивезення українського зерна. 1 серпня перше судно з кукурудзою вирушило з українського порту до Лівану. Після цього інші судна також відправилися з трьох українських портів. Безпеку усіх вантажів гарантують ООН і Туреччина.