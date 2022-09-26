Починаючи з понеділка, 26 вересня, у Польщі почали діяти нові обмеження для росіян, які хочуть перетнути польський кордон, повідомляє RMF24.

Громадянам РФ тепер заборонено прибувати в Польщу через повітряні та морські пункти пропуску. Таким чином країна хоче вдарити по режиму Путіна більш широкими санкціями.

Водночас варто зазначити, що нові обмеження – це не повна заборона в'їзд для росіян. Винятки, які узгодила Польща з країнами Балтії, поширюються на противників режиму Путіна. Також перетинати кордон можуть дисиденти, власники посвідки на проживання, водіїв транспорту, співробітників дипломатичних місій та гуманітарні випадки.

Нагадаємо, росіяни з шенгенськими візами не можуть вʼїхати до Польщі, Литви, Латвії та Естонії з 19 вересня.

Починаючи з 21 вересня, дня, коли президент Росії Владімір Путін оголосив у країні часткову мобілізацію, кількість росіян, охочих втекти за кордон, різко зросла. Згідно з даними, які опублікували російські ЗМІ з посиланням на силовиків, з держави-терористки у період з 21 до 25 вересня виїхали 260 тис. чоловіків.