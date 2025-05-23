Kontron використала словенську дочірню компанію для експорту конфіденційних телекомунікаційних технологій до Росії

Німецька компанія Kontron, яка розробляє та виробляє вбудовані системи, модулі та плати експортувала до Росії свої технології в обхід санкцій. Про це йдеться в розслідуванні Politico, опублікованому у п’ятницю, 23 травня.

Як з’ясували розслідувачі, Kontron використала словенську дочірню компанію для експорту конфіденційних телекомунікаційних технологій на понад 3,5 млн євро своєму російському підрозділу наприкінці 2023 року. Це відбулося в обхід кількох хвиль санкцій ЄС.

«Словенська дочірня компанія Kontron doo відправила 11 партій продукції до російської дочірньої компанії Iskra Technologies у період з липня до листопаду 2023 року. Продукція включала товар подвійного призначення – телекомунікаційну платформу SI3000, яка може відстежувати та перехоплювати комунікаційний трафік», – зазначають у повідомленні.

Компанія пояснила, що поставки стосувалися старих замовлень і були дозволені словенською владою через видані раніше ліцензії. Kontron запевнив, що в червні 2023 року вони припинили всі нові поставки. Та Politico наголошує, що у ЄС діють правила, які забороняють експорт таких товарів навіть за вже укладеними контрактами.

Також зазначають, що раніше Kontron обіцяла відмовитися від роботи в Росії. Проте компанія досі присутня на російському ринку через дочірню компанію Iskra Technologies, яка виробляє обладнання для «Ростелекому».

«Частина європейських депутатів закликають негайно розслідувати справу, наголошуючи, що Німеччина слабо переглядає та впроваджує санкції», – додають у Politico.

Kontron AG – це німецька багатонаціональна компанія, яка розробляє та виробляє вбудовані системи, модулі та плати. Компанія надає програмні продукти для інтернет-технологій та 5G.

Нагадаємо, 19 травня Польща викрила таємне постачання шин для літаків Boeing, які везли до Росії.