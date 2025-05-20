Шини до літаків Boeing везли в Азербайджан

У Польщі конфіскували 5 тонн шин для літаків Boeing, які мали відправити в Азербайджан транзитом через Білорусь і Росію. Про це у понеділок, 19 травня, повідомило Reuters з посиланням на Національну податкову адміністрацію Польщі.

Офіцери виявили під час перевірки вантажівки в селі Корощині шини, які використовуються в цивільних літаках Boeing, замість заявлених шин для легкових автомобілів і автобусів. Відправником товару була компанія з Іспанії, а одержувачем – з Азербайджану.

«За фактом митного шахрайства було порушено кримінальну справу. Підсанкційні товари було затримано», – розповіли в податковій адміністрації.

У повідомленні зазначають, що товари було затримано, оскільки їхній транзит через Білорусь і Росію підпадає під європейські санкції.

Reuters пише, що Росія розробила способи обходу санкцій, які передбачають заборону на постачання запчастин для авіації.

«Такі товари, як клапани тиску в кабіні та шасі, надходять у Росію через посередників у країнах, які не підтримали санкції проти Москви, включно з Таджикистаном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Туреччиною, Китаєм і Киргизстаном», – додає агентство.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Європейський союз запровадив санкції проти Росії, які включають заборону на продаж літаків, запасних частин та обладнання до них. На цьому тлі Boeing зупинив постачання запасних частин, технічне обслуговування та технічну підтримку російських авіакомпаній.

Також повідомляли, що у квітні у Польщі заблокували спробу російської мережі магазинів повернутись на ринок.