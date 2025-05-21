Андрій Сибіга закликав усі держави наслідувати приклад ЄС

У травні Європейський союз ухвалив низку санкційних поправок, які ускладнили російським олігархам і бізнесменам уникнути обмежень. Про це у середу, 21 травня, повідомив голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Як відзначив голова МЗС, завдяки поправкам ЄС фізичні та юридичні особи, які сприяють уникненню санкцій олігархами – самі можуть попасти під обмеження. ЄС більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх повинен бути підданий санкціям, а навпаки, олігархи повинні довести протилежне.

«Це чудова стратегія, яка демонструє реальну силу застосування санкцій. У той час як нові пакети санкцій домінують у заголовках ЗМІ, такі регуляторні зміни можуть бути дуже ефективними, навіть якщо вони менш популярні у ЗМІ», – наголосив Сибіга.

Він закликав усі держави наслідувати приклад ЄС і прийняти аналогічні рішення для запобігання обходу санкцій та посилення їх дотримання.

«Підвищення вартості війни для Росії та поплічників Путіна – це вірний шлях до досягнення миру», – зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, у вівторок, 20 травня, ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. Крім цього, Велика Британія 20 травня також оголосила про нові санкції проти Росії. Вони стосуються організацій, що підтримують російську військову промисловість, експорт енергоносіїв та інформаційну війну.