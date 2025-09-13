Естонія оголосила про обмеження для польотів на східному фланзі вночі

Естонія ввела тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону країни, що межує з Росією. Про це повідомив командувач Сил оборони Естонії Рійво Валге.

За даними Сил оборони, обмеження на польоти діятимуть впродовж кількох тижнів кожного дня з 20:00 до 07:00 на висоті до 6000 м. Водночас польоти, які мають офіційне погодження – наприклад, польоти дронів поліції під час пошукових операцій – забороняти не будуть.

«Мета цих заходів – зменшити кількість об’єктів у небі, щоб спростити роботу операторів спостереження. Якщо ж станеться інцидент, буде легше вивести чи посадити цивільні літаки», – повідомив командувач.

За даними міністерства оборони Естонії, запровадження тимчасових обмежень пов’язане з намірами країни вести «більш інтенсивне спостереження», тренування та посилити захист повітряного простору. Зазначається, в ніч на 11 вересня Естонія «уважно відстежувала переміщення російських літаків і гелікоптерів біля кордону після повідомлень про закриття повітряного простору над Санкт-Петербургом через атаку».

Зазначимо, Естонія закрила свій простір на тлі порушення повітряного простору Польщі майже 20 російськими безпілотниками. Реагуючи на загрози, 11 вересня Польща обмежила польоти вздовж кордону з Україною та Білоруссю на три місяці.

Слідом за Польщею щонайменше на тиждень закрила повітряний простір на східному кордоні й Латвія. За словами міністра оборони країни Андріса Спрудса, це дозволить повністю контролювати заборонену повітряну зону та полегшить виявлення несанкціонованих літальних об'єктів.